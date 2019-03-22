Kamuran Karaca Kimdir

Adana'nın Kozan ilçesinde 1962 yılında dünyaya gelen Kamuran Karaca, 1985 yılında öğretmenliğe başladı. 1994-1995 yıllarında Eğitim Sen Adana Şube yönetim kurulu üyeliğine getirildi. 1996 yılındaki seçimlerde Eğitim Sen Adana Şube Başkanı olarak görev aldı. 1998-2002 yılları arasında şube başkanlığı görevini yerine getirdi. 2005-2008 yılları arasında KESK Yürütme Kurulu üyesi olarak görev yapan Kamuran Karaca, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP’den Adana ili, Yüreğir İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.