Kastamonu seçim sonuçları 2019: Kastamonu’da seçimi kim kazandı?

Kastamonu ve Kastamonu iline bağlı Abana, Ağlı, Araç, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Cide, Daday, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Küre, Merkez, Pınarbaşı, Şenpazar, Seydiler, Taşköprü, Tosya ilçelerinde 31 Mart 2019 Yerel Yönetim Seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00'de bitmesiyle oy sayımına geçildi.

Kastamonu’da belediye başkanlığı için CHP’den Mustafa Öztürk, Saadet Partisi’nden Kadir Yalçın, MHP’den Rahmi Galip Vidinlioğlu, DSP’den Mahir Yıldırım, BTP’den Kemal Bıyıklı yarıştı.

30 Mart 2014 seçimlerinde Kastamonu’da; AKP 27 bin 101 seçmenle yüzde 45.7, MHP 26 bin 856 seçmenle 45.3, CHP 4 bin 255 seçmenle yüzde 7.2 oy alarak ilk üç sırayı paylaşmıştı. Bu sonuçlara göre; AKP’nin adayı Tahsin Babaş Kastamonu Belediye Başkanı olmaya hak kazanmıştı.

YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 2019 Kastamonu yerel seçim sonuçları da açıklanmaya başladı. İşte seçim sonuçları, oy oranları…