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Kastamonu seçim sonuçları 2019: Kastamonu’da seçimi kim kazandı?

Kastamonu'da sayım işleminin başlaması ile birlikte seçim sonuçları araştırılmaya başlandı. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Kastamonu sonuçları resmi olmayan sonuçlara göre belli oldu. İşte Kastamonu ve Kastamonu İlçelerinde seçim sonuçları ve oy oranları...

20:19 -
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Kastamonu seçim sonuçları 2019: Kastamonu’da seçimi kim kazandı?

Kastamonu ve Kastamonu iline bağlı Abana, Ağlı, Araç, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Cide, Daday, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Küre, Merkez, Pınarbaşı, Şenpazar, Seydiler, Taşköprü, Tosya ilçelerinde 31 Mart 2019 Yerel Yönetim Seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00'de bitmesiyle oy sayımına geçildi.

Kastamonu’da belediye başkanlığı için CHP’den Mustafa Öztürk, Saadet Partisi’nden Kadir Yalçın, MHP’den Rahmi Galip Vidinlioğlu, DSP’den Mahir Yıldırım, BTP’den Kemal Bıyıklı yarıştı.

30 Mart 2014 seçimlerinde Kastamonu’da; AKP 27 bin 101 seçmenle yüzde 45.7, MHP 26 bin 856 seçmenle 45.3, CHP 4 bin 255 seçmenle yüzde 7.2 oy alarak ilk üç sırayı paylaşmıştı. Bu sonuçlara göre; AKP’nin adayı Tahsin Babaş Kastamonu Belediye Başkanı olmaya hak kazanmıştı.

YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 2019 Kastamonu yerel seçim sonuçları da açıklanmaya başladı. İşte seçim sonuçları, oy oranları…

Kastamonu İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Rahmi Galip Vidinlioğlu MHP MHP 15.402 % 48,95
Tahsin Babaş AK Parti AK Parti 10.024 % 31,86
Mustafa Öztürk CHP CHP 5.716 % 18,17
Diğer Diğer 128 % 0,41
Saadet Partisi Saadet Partisi 99 % 0,31
DP DP 47 % 0,15
BTP BTP 20 % 0,06
DSP DSP 20 % 0,06
TKP TKP 11 % 0,03
Kastamonu İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 27.819%45,07
MHP MHP 21.154%34,27
CHP CHP 7.399%11,99
İyi Parti İyi Parti 3.322%5,38
BBP BBP 725%1,17
Diğer Diğer 674%1,09
Saadet Partisi Saadet Partisi 285%0,46
DP DP 210%0,34
Vatan Partisi Vatan Partisi 68%0,11
DSP DSP 57%0,09
ŞENER ŞENTÜRK ŞENER ŞENTÜRK 9%0,01

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