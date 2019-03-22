Kazım Şahin Kimdir

Kastamonu Tosya’da 23 Eylül 1955 yılında dünyaya gelen Kazım Şahin, ilkokulu Kargın Köyü’nde, ortaokulu ise Kastamonu 23 Ağustos Ortaokulu’nda bitirdi. Şahin Çorum Erkek Öğretmen Lisesi’ni 1974 yılında bitirdi. Ardından Yozgat’ta iki yıl öğretmenlik yaptı ve önlisans diploması aldı. Kazım Şahin, 1978-1994 yılları arasında Yukarı Dikmen, Bayat, Karabey, Kargın köylerinde görev yaptıktan sonra 1994 yılında Tosya Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu’ndan Almanya’ya öğretmen olarak gitti ve sonrasında Almanya’daki Türk okullarında görev yaptı. 1978-1994 yılları arasında Tosya’da Ülkü-Bir, Kamu Çalışanları Vakfı ve Türk Eğitim-Sen kuruluş çalışmalarında ve yönetimlerinde yer aldı. Şahin 1994-1999 döneminde Almanya’da Türk Öğretmenleri Bölge Başkanlığı yaptı ve Türk Okulları Aile Birlikleri Federasyonu ile Türk Ocağı kuruluş çalışmalarında görev aldı. Almanya’daki görevini 1999 yılında sonlandıran Şahin ülkesine döndü ve Ankara’ da göreve başladı. Kastamonu ve Yöresi Dayanışma Derneği (KASYÖDER) ve Kastamonu Dernekler Federasyonu (KAS-DER-FED) kuruluşlarına öncülük yapmış ve uzun dönem de başkanlık görevlerini yürütmüştür. Bundan 10 yıl önce Tosya Belediye Başkanı seçilen Şahin halen görevinin başında… Şahin Evli ve iki çocuk sahibi… Tosya doğumlu siyasetçi 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin Kastamonu Tosya Belediye Başkan Adayı oldu.