Kazım Zeki Şenlikoğlu Kimdir

1972 yılında Dereli' de doğan Kazım Zeki Şenlikoğlu, lise eğitimini Giresun Atatürk Lisesi' nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesini 1996 yılında tamamladı. Kazım Zeki Şenlikoğlu, 1997 yılında Dereli' de Şenlikoğlu Eczanesi'ni açtı. 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üye, 2004 yılında İl Genel Meclis Üyesi, 2009 yılında yerel seçimlerde Dereli Belediye Başkanı seçildi ve halen bu görevi yürütmektedir. Şenlikoğlu, evli ve iki erkek çocuk babasıdır. 31 Mart 2019’da yapılacak olan Yerel Seçimlerde, AK Parti Giresun/Dereli Belediye Başkan Adayı.