Kemal Çebi Kimdir

1956 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. 1982 yılında Gazi Üniversitesi İktisat Bilimleri Fakültesini’ni bitirdi. 47 yıldır Küçükçekmece'de yaşıyor. Çebi, SHP ve CHP de 9 yıl ilçe yöneticiliği, dört dönem Küçükçekmece CHP İlçe Başkanlığı yaptı. 15 Temmuz 2013 tarihinde İlçe Başkanlığı’ndan ayrılarak Küçükçekmece Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Eğilim Yoklamasında sandıktan birinci çıkmasına rağmen aday yapılmadı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Kemal Çebi, 31 Mart 2019’da gerçekleşecek olan yerel seçimlerde CHP’den İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı oldu.