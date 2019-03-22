Kemal Deniz Bozkurt Kimdir

1965 yılında Ardahan’da dünyaya gelen Bozkurt, lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı.15 yıl uluslararası şirketlerde Yatırım Planlama Müdürlüğü görevini yürüttü ve 1985 yılından itibaren aktif siyasete katıldı. 2009-2014 yılları arası Esenyurt İlçe Başkanı görevinde bulundu. 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi 25. dönem milletvekili adayı oldu. Kemal Deniz Bozkurt, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP’den İstanbul İli, Esenyurt İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.