Kemal Kazan Kimdir

1968 yılında Bolu'nun Göynük ilçesi Memeceler Köyü'nde doğan Kemal Kazan, İlkokulu Memeceler Köyü’nde okuyan Kemal Kazan, Göynük İmam Hatip Ortaokulu'nun ardından, Bolu Anadolu Otelcilik Meslek Lisesi ile eğitimini sürdü. İstanbul Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm Fakültesi’nde eğitim hayatına devam etti. Kazan, Bolu'da özel sektörde yönetici pozisyonlarının ardından, 1996’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde göreve başladı. Kazan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Şirketi BELBİM AŞ. AKBİL projesinde Satın Alma ve Dış Ticaret Uzmanı olarak, 2005 – 2009 yıllarında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Şirketi BELTUR' da İhale ve Sözleşmeler Şefi olarak çalıştı. 2009 yerel seçimlerinde Göynük Belediye Başkan adayı olması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevinden ayrıldı. 30 Mart 2014 seçimlerinde ikinci kez AkP'den Göynük Belediye Başkanı adayı gösterildi ve kazandı. Kemal Kazan, Göynük Süt Üreticileri Birliği ve Bolulular Platformu kurucuları arasında yer almaktadır. Akşemseddin Hazretleri Vakfı Başkanlığı ve iki dönem de İpekyolu Belediyeleri Turizm Kalkınma Birliği'nin Başkanlığını yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olan Kemal Kazan, İngilizce bilmektedir. Kemal Kazan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AKP Bolu Göynük Belediye Başkan adayıdır.