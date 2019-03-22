Kemal Salman Kimdir

1985’te Ağaçören'de doğdu.

İlk ve orta öğretimini Ağaçören'de bitiren Salman, lise eğitimini ise Aksaray'da tamamladı.

Azerbaycan Tıp Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu.

2013 yılında Ağaçören'de Sağlık Eczanesi adında kendi eczanesini açtı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Salman, eczacılığın yanı sıra otomotiv ve oto lastik sektöründe de hizmet vermektedir. Kemal Salman, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Ak Parti Aksaray Ağaçören Belediye Başkan adayıdır.