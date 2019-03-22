Kemal Vural Kimdir

1960 yılında Gaziantep’in İslahiye’de ilçesinde dünyaya gelen Kemal Vural, ilk, orta ve lise öğrenimini de bu ilçede tamamladı. 1989 yılında Adana Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü’nü kazanan Vuralı, 1993 yılında mezun oldu. 1995 yılında kısa dönem olarak askerliğini tamamladı. Bundan 22 yıl önce, 1997 yılında İslahiye'de zirai ilaç ve tarım ürünleri bayii açan ve ticaret hayatına atılan Vural, bir yandan da bulunduğu bölgedeki tarımın gelişmesi için çalıştı. Vural’ın ticari başarısı, 2009 yılında İslahiye Ticaret Odası Başkanlığı’na seçilmesine vesile oldu. Başkanlığı döneminde İslahiye Ticaret Odası’na bir bina kazandırdı. İslahiye Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulmasında aktif rol aldı. Ayrıca beş sulama göleti projesinde de çalıştı. Vural’ın çalışmaları onu, 2013 yılında ikinci kez İslahiye Ticaret Odası Başkanı seçilmesine vesile oldu. Vural, siyasete bundan 6 yıl önce atıldı. 30 Kasım 2013 tarihinde AKP’den İslahiye Belediye Başkan adayı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri’nde ise başkan seçildi. Kemal Vural, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Gaziantep İslahiye Belediye Başkan adayıdır.