Kemal Yakup Azizoğlu Kimdir

1957 yılında Ardahan'ın Çıldır İlçesinde dünyaya geldi. İlk öğrenimini Yıldırımtepe Köyünde, orta öğrenimini ise Ankara ve Çıldır'da tamamladı. Eskişehir’de İşletme Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı. İş hayatına 1982 yılında Bolu Vergi Dairesinde memur olarak başladı. 1985 yılında Maliye Bakanlığı'ndaki 2 yıllık eğitiminin ardından 1987 yılında mezun oldu ve Ardahan Posof Mal Müdürlüğü’ne 1988 yılında atandı. 1993 yılında ise Hopa'ya Mal Müdürü olarak atandı. 1994 yılında Hopa Vergi Dairesine kurucu müdür oldu. 1995 yılında Sarp Sınır Kapısına Gümrük Saymanlık Müdürü olarak görev yaptı. 1996-1999 yılları arasında Türkiye Gürcistan Sınır Ticareti Değerlendirme Kurulu’nda üyeliği vardı. 1999 yılında İstanbul Beşiktaş Mal Müdürlüğü’ne ataması yapıldı. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü’ne Saymanlık Müdürü oldu. Son olarak 2009 yılında Kocaeli Kandıra Mal Müdürlüğü’nde görev aldı ve 2010 yılında emekli oldu. Beşiktaş Kongre Asil Üyeliği bulunan Kemal Yakup Azizoğlu, aynı zamanda çeşitli sivil toplum örgütlerinde çalışmalar yürütmüştür. Aynı zamanda Çıldır İlçesi Belediye Başkanı seçilmiştir. Kemal Yakup Azizoğlu, evli ve iki çocuk babası. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Ardahan İli, Çıldır İlçesi Beldeye Başkan adayı.