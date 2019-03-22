Kenan Yıldırım Kimdir

2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin Rize Kalkandere Belediye Başkan Adayı Kenan Yıldırım, 1959 yılında Rize Kalkandere’de dünyaya gelmiştir. İlk ve ortaokulu eğitimini Rize’de tamamladıktan sonra lise eğitimi için İstanbul'a gelmiş ve eğitimini tamamlamıştır. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmekte olan Yıldırım; Uzun yıllar siyasetin içinde bulunmuş ve bu süre içerisinde parti yöneticiliği, Belediye Meclis Üyeliği ve Başkan Vekilliği görevlerinde bulunmuştur. 1999-2009 yılları arasında Kalkandere Vakfı ve Derneğinde Yöneticilik, Başkan Vekilliği ve Başkanlık yapan Yıldırım, 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Kalkandere Belediye Başkanı seçilerek göreve gelmiştir. Evli ve 2 çocuk babası olan Yıldırım;