Kitabının gelirini lösemili çocuklara bağışladı

Toplumsal yazarı, eğitimci Nermin Kurt’un 15 yaşındaki kızı İrem Sude Güleş tüm gelirini İzmir Kan Ordusu Derneği'ne bağışlamak üzere “Yarın Yanımda Olmayacaklar” isimli kitabını imzaladı.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR İÇİN

15 yaşındaki İrem Sude Güleş'in gözünden hayata dair ilginç tespitlerin yer aldığı ‘Yarın Yanımda Olmayacaklar' isimli kitap için Marmaris’teki Armutalan Serin Kültür Kitap Kafe'de imza töreni düzenlendi.

Kitaptan elde edilen geliri lösemili çocukların yararına İzmir Kan Ordusu Derneği'ne bağışlandığını söyleyen Güleş, kitabını lösemiye dikkat çekmek ve bu hastalıkla mücadele eden çocuklara destek olmak amacıyla kaleme aldığı belirtti.

İmza törenine lösemi tedavisinde olumlu sonuç almış ancak tedavisi devam eden üç çocuk da etkinliğe katıldı.