Koray Koçhan Kimdir

31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin Trabzon’a bağlı Maçka Belediye Başkan Adayı Koray Koçhan, 1979 yılında Trabzon’da doğdu. İstanbul Üniversitesi’nin Eczacılık bölümünden mezun oldu. 2013 yılında Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden de lisans diploması aldı. Koray Koçhan, 2008-2011 yıllarında yapılan olağan kongrelerde AK Parti Maçka İlçe Başkanlığı görevine seçildi. 2013 yılına kadar görevine devam eden Koray Koçhan 2014 yerel seçimlerinde Maçka Belediye Başkanı seçildi. Koray Koçhan evli ve iki çocuk babasıdır.