Koray Oktay Özten Kimdir

Koray Oktay Özten 1967'de İstanbul´da dünyaya gelmiş ve ilköğrenimini Sakarya Söğütlü'de, orta öğrenimini ise Adapazarı'nda bitirmiştir. Ardından Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik bölümünde başladığı yüksek öğrenimine 2. sınıfta yatay geçişle Osmangazi Üniversitesi´nde noktaladı. Özten, 1996'da Sinop´ta başladığı öğretmenlik hayatına 1999 yılında Söğütlü Gündoğan İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı ve 2004 yılında Söğütlü Utrecht İlköğretim Okulu müdürü olarak devam etti. 2 Eylül 2008 tarihinde Sakarya'da Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atandı. Koray Oktay Özten, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti’nin Sakarya Söğütlü Belediye Başkan Adayı oldu