Koray Oktay Özten Kimdir

Koray Oktay Özten 1967'de İstanbul´da dünyaya gelmiş ve ilköğrenimini Sakarya Söğütlü'de, orta öğrenimini ise Adapazarı'nda bitirmiştir. Ardından Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik bölümünde başladığı yüksek öğrenimine 2. sınıfta yatay geçişle Osmangazi Üniversitesi´nde noktaladı. Özten, 1996'da Sinop´ta başladığı öğretmenlik hayatına 1999 yılında Söğütlü Gündoğan İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı ve 2004 yılında Söğütlü Utrecht İlköğretim Okulu müdürü olarak devam etti. 2 Eylül 2008 tarihinde Sakarya'da Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atandı. Koray Oktay Özten, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti’nin Sakarya Söğütlü Belediye Başkan Adayı oldu
Tüm son dakika haberleri için tıklayın.