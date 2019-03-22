Koray Uymaz Kimdir

Koray Uymaz, 1973’te Edirne’de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Uymaz, 20 yıldır Edirne Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık mesleğini sürdürüyor. AK Parti il kurucuları arasında yer alan Uymaz, AK Parti Merkez İlçe ve İl başkanlıkları görevini yürüttü. 3 dönem Edirne Barosu yönetim kurulu üyeliği ve saymanlığı görevlerinde bulunan Uymaz, pek çok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev alıyor. Koray Uymaz, 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde AKP Edirne Belediye Başkan adayı oldu. Uymaz, evli ve bir çocuk babasıdır.