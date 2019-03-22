Lokman Gültekin Kimdir

1971’de Erzincan’ın Tercan ilçesinde doğan Lokman Gültekin, ilk ve ortaokulu Tercan'da, liseyi Erzurum Atatürk Lisesi’nde bitirdi.1993’te Erzurum Atatürk Üniversitesi, 1997 yılında ise Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nü bitirdi. Atatürk Üniversitesi'nin Fen Bilimleri Enstitüsünde Meyvecilik Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimi alan Gültekin, ayrıca Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden de mezun oldu. 1998-2002 yılları arasında Ziraat Bankası'nda Ziraat Mühendisi olarak görev yaptı. 2003-2010 yılları arsında Tercan İlçe Tarım Müdürü 2010-2012'de Erzurum Aşkale İlçe Tarım Müdürü, 2012-2014 yılları arasında Erzincan Tarım İl Müdürlüğü’nde Tarımsal Alt Yapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü, 2014-2018 yıllarında Amasya Tarım İl Müdürü görevlerinin yanı sıra, son olarak da 2018 yılında Balıkesir Tarım İl Müdürü görevini yürütürken istifa etti. Evli ve iki çocuk babası Lokman Gültekin, 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Erzincan İli, Tercan İlçesi Belediye başkan adayı oldu.