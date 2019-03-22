Lütfü Karaman Kimdir

Lütfü Karaman, 19/02/1965 Yılında Lüleburgaz’ da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Büyükkarıştıran’ da, Lise öğrenimini L.Burgaz Lisesinde, Yüksek öğrenimini Uludağ üniversitesi Veteriner Fakültesi’ nde 1987 yılında tamamladı. 1988 yılında askerlik görevini yaptı. 1989-1994 yılları arasında serbest veteriner hekim olarak çalıştı. 1994-1999-2004-2009 yıllarında Anap'tan, 2014 yılında DP'den Belediye başkanı seçildi. 2015 Mayıs ayında Ak Partiye geçti ve halen Büyükkarıştıran Belediye Başkanlığını yürütmekte. Evli ve iki çocuk babasıdır. Lütfü Karaman, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran Belediye Başkan Adayı oldu.