Mahmut Mirkelam Kimdir

AK Parti Şanlıurfa Birecik Belediye Başkan Adayı Mahmut Mirkelam, 1960 yılında Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Birecik'te tamamlayan Mirkelam, lise öğrenimini ise İzmir Özel Türk Koleji’nde tamamladı. Yüksek Öğrenimini Gazi Üniversitesi, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde (AİTİA) gerçekleştirdi. 19. Dönem (1991 -1995) DYP Şanlıurfa Milletvekili Ferit Aydın Mirkelam'ın dört çocuğundan biridir. Siyasete, Birecik'te Adalet Partisi (AP) Gençlik Kolları Başkanlığı yaparak başlayan Mirkelam, sonrasında Doğru Yol Partisi (DYP) Birecik İlçe Başkanlığı yaptı. 1999-2004 yılları arasında o dönem Hüsamettin Cindoruk'un genel başkan olduğu Demokrat Türkiye Partisi’nden (DTP) Birecik Belediye Başkanı seçilerek bir dönem belediye başkanlığı yaptı. Mirkelam, AK Parti’nin kurulması sonrası siyaset hizmetini AK Parti çatısı altında sürdürmeye başladı. İşadamı olan Mirkelam, evli ve üç çocuk babasıdır.