Mahmut Ütük Kimdir

1958 yılında Ortaköy İlçesi, Gökler Köyü'nde dünyaya gelen Mahmut Ütük, 1969 yılında Gökler İlkokulundan mevzun oldu, 1970–71 yılları arası Niğde İmam Hatip Lisesinde eğitimine devam eden Mahmut Ütük, o dönem İmam Hatip Lisesi’nin kapatılması ile Niğde Cumhuriyet Ortaokulunda eğitimine devam etti. 1974 yılında Ortaköy Ortaokuluna nakil olan Mahmut Ütük, 1974 yılında Ortaköy Ortaokulu’ndan mezun oldu. Ortaköy'de lise olmadığı için Niğde'ye dönen Mahmut Ütük, 1977 yılında Niğde Lisesi’ni bitirdi. Mahmut Ütük, 1983 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Mahmut Ütük, 1984 yılında Sivas Sağlık Meslek Lisesi’nde öğretmen olarak göreve başladı. 1985 yılında Ankara Hukuk Fakültesini kazandı. 1986 yılında başladığı Kırşehir Sağlık Meslek Lisesi’nde 1993 yılına kadar görev yaptı. 1989 yılında Hukuk Fakültesinden mezun olan Mahmut Ütük, avukatlık stajını Kırşehir Adliyesi’nde tamamladı. 1991 yılında askerlik görevini yaptı. Mahmut Ütük, 1993 yılında Aksaray Barosu’na kayıtlı avukat olarak Ortaköy'e büro açtı. Aynı yıl Ortaköy Sağlık Meslek Lisesi’ne tayini çıktı. Öğretmenlik ve avukatlık görevini birlikte yürüten Mahmut Ütük, 28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlere katılarak Ortaköy Belediye Başkanlığı’na seçildi. Mahmut Ütük, 29 Mart 2009'da ikinci kez, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde üçüncü kez Ortaköy Belediye Başkanlığı’na seçildi. Mahmut Ütük, evli ve 4 çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de MHP'den Aksaray İli Ortaköy İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.