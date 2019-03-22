Makbule Zerrin Güneş Kimdir

1959 yılında Çankırı’da doğan Makbule Zerrin Güneş, Bartın Eğitim Enstitüsünden mezunu oldu. 2013 yılına kadar öğretmenlik mesleğini sürdürdü. Güneş, 2007-2013 yılları arasında da Türk Eğitim-Sen Çaycuma İlçe temsilciliğini yürüttü. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde belediye başkanı seçildi. Makbule Zerrin Güneş, evli ve iki çocuk annesidir. 31 Mart 2019’da yapılacak olan Yerel Seçimlerde, AK Parti Zonguldak/Çaycuma İlçesi, Saltukova Beldesi Belediye Başkan adayı.