Mansur Yavaş Kimdir

23 Mayıs 1955’te Beypazarı’nda doğdu.

İlk, orta ve lise öğrenimini Beypazarı’nda tamamladı.

1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı.

1983 yılında fakülteden mezun olan Mansur Yavaş, askeri savcı olarak tamamladığı askerlik sonrası Beypazarı’nda 13 yıl süresince serbest avukatlık yaptı.

Siyasete olan ilgisi gençlik yıllarında başlayan Yavaş, 1989-1994 yıllarında Belediye Meclis üyesi, 1994 yılında MHP’den Beypazarı Belediye Başkan adayı oldu fakat seçilemedi.

18 Nisan 1999 seçimlerinde MHP’den aday oldu yüzde 51 oy oranıyla Beypazarı Belediye Başkanı oldu.

2014 yerel seçimleri’nde Cumhuriyet Halk Partisi’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday oldu. Seçimi çok az farkla kaybetti.

Mansur Yavaş, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde İYİ Parti’nin de desteğiyle CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.