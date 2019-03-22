Mazlum Nurlu Kimdir

12 Temmuz 1965’te Manisa Salihli’de dünyaya gelen Mazlum Nurlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra serbest avukat olarak çalıştı. Nurlu, TARİŞ Üzüm ve Pamuk Birliği Ortağı ve Üst Birlik Delegesi, Salihli Süt Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Manisa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Üyesidir. Atatürkçü Düşünce Derneği Salihli Şubesi Kurucu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kurultay Delegeliği yaptı. CHP’nin 26. Dönem Manisa Milletvekili olan Nurlu, evli ve 2 çocuk babasıdır. Mazlum Nurlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP’nin Manisa’ya bağlı Salihli Belediye Başkan Adayı oldu.