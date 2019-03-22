Medeni Tatar Kimdir

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Şırnak Silopi Başverimli Belediye Başkan Adayı Medeni Tatar, 1976 Silopi doğumludur. Evli ve 6 çocuk babasıdır. 19?8 yılından beri ailece kurdukları şirkette yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmektedir. 2006 yılında tankerciler kooperatifi kurucu başkanlığı görevini yürütmenin yanı sıra, doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin aktif üyelik ve fahri başkanlık görevini de sürdürmektedir. 2009 yılından beri AK Parti Şırnak/Sılopi ilçesi Başverımlı belde başkanlığı görevini yapmıştır.