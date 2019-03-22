Mehmet Akdere Kimdir

1969’da Aksaray Yenikent’te doğdu.

İlköğretim eğitimini Yenikent’te tamamladı

2 yıl Almanya ve Hollanda’da çalıştı.

Türkiye’ye döndüğünde ticaret yapmaya devam eden Akdere, 2008 yılından sonra Aydere Yonca Tarım Hayvancılık Akaryakıt şirketini kurdu.

Yenikent Belediyesi’de meclis üyeliği de yapan yapan Akdere, 2014 yılında Yenikent Belediye Başkanı seçildi.

Evli ve 4 çocuk babasıdır. Mehmet Akdere, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Aksaray Yenikent Belde Belediye Başkan adayıdır.