Mehmet Aktürk Kimdir

26 Mart 1980 yılında Gülşehir’de dünyaya geldi. İlköğretimini H. AhmetToksöz ilk Okulunda, Ortaokulu imam Hatip Lisesi’nde, lise eğitimini ise Ürgüp Lisesi’nde tamamladı. Aktürk, üniversite eğitimini ise Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde tamamladı. Halen burada eczacılık yapmaktadır. Aktürk, mesleki kariyerinde ilk olarak 2004 yılında 34.Bölge Aksaray-Kırşehir-Nevşehir Eczacı odası Ürgüp ilçe temsilciliği, 2008 yılında Nevşehir Eczacı Odası Kuruluş faaliyetlerinde görev aldı. 2009 yılında 52.Bölge Nevşehir Eczacı Odası’nın kurucu yönetim kurulu üyeliğine atandı. AK Parti’den 2014 Yerel seçimlerinde Ürgüp Belediye Başkan Aday Adaylığı, 2015 Genel Seçimlerinde Milletvekilliği Aday Adaylığı ve son olarak 2019 Yerel Seçimlerinde Ürgüp Belediye Başkan Aday Adaylığı başvurusunda bulundu. Aktürk, evli ve2 çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Mehmet Aktürk, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Nevşehir Ürgüp Belediye Başkan Adayı oldu.