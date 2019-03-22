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Mehmet Ali Çalkaya Kimdir

CHP İzmir Balçova Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Çalkaya

10:12 -
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Mehmet Ali Çalkaya Kimdir

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP’den İzmir İli, Balçova İlçesi Belediye Başkan adayı olan Mehmet Ali Çalkaya, 1958 yılında İzmir’in Torbalı İlçesi’nde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Torbalı’da tamamladı ve ardından, Gazi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü’nden mezun oldu. Kuşadası İlçesi’nde bir otelde Müdür Yardımcılığı ve Güzelçamlı Beldesi’nde bulunan başka bir otelde de İşletme Müdürlüğü yaptı. 1993 yılında İzmir İl Özel İdaresi Balçova Termal Tesisleri’nde Genel Müdür olarak göreve başladı. Bunların yanı sıra İzmir Valiliği Jeotermal Enerji Şirketi’nde ve Özel İdare 75. Yıl Cumhuriyet Özel Öğretim Kurumları’nda da Genel Müdürlük görevlerinde bulunan Çalkaya, 2004'de görevinden istifa ederek CHP Balçova Belediye Başkanı seçildi ve halen bu görevini yürütüyor. Çalkaya, evli ve iki çocuk babasıdır.

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