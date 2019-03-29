Mehmet Aslan Kimdir

Mehmet Aslan, 29 Nisan 1980 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babası gazinolar kralı Fahrettin Aslan, annesi Arzu Aslan’dır. Babasının ilk eşinden olan Sacit Aslan (d.1953) ve Selçuk Aslan d.1959) adında iki abisi vardır. İlkokulu İstanbul’da devlet okulunda okudu. 10 yaşında Paris’e gitti. Ve 10 yıl Ecole Pascal’da okudu. Sonra Baccalaureat diplomasını aldı. Bir yıl Sorbon’da psikoloji okuduktan sonra Boston Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret okudu. Döndükten sonra Yeditepe Üniversitesi’nde de okudu diplomayı oradan aldı. Fransızca, İngilizce, İspanyolca olmak üzere üç yabancı dil bilmektedir. 2002 yılında Türkiye’ye döndü. 2005 yılında dekoratif taş üzerine Alem Doğal Taş” şirketini kurdu. Bununla ilgili Hindistan’da fabrika satın aldı. Kuveytli ortağı ile kurduğu bu fabrikada mermer blok kesimi yapmakta ve mermer