Mehmet Bingöl Kimdir

Isparta Şarkikaraağaç Çarıksaraylar Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Bingöl, 1963 yılında Çarıksaraylar’da doğdu. İlk ve ortaokulu Çarıksaraylar’da, liseyi Isparta Meslek Lisesi’nde tamamlayan Bingöl, bugüne kadar Çarıksaraylar Belediyesi’nde çeşitli görevlerde bulundu. Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nde ve Sağlık Bakanlığı’nda görev yapan, evli ve iki çocuk babası Mehmet Bingöl, 2019'da yapılacak olan Yerel Seçimlerde AKP Isparta Şarkikaraağaç Çarıksaraylar Belediye Başkan Adayı oldu.