Mehmet Cabbar Kimdir

45 yaşındaki Mehmet Cabbar, 1974 yılında Develi Abdulbaki Mahallesi’nde dünyaya geldi. Cabbar, eğitimini sırasıyla; İnönü İlkokulu, Merkez Ortaokulu ve Develi Lisesi’nde tamamladı. Mehmet Cabbar üniversite eğitimini ise Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde gördü. Belediye başkan adayı Cabbar, askerlik hizmetini 1996 yılında Muğla’da tamamladı. Dört yıl sonra 2000 yılında sigorta ve aracılık hizmetleri sektöründe iş hayatına başlayan Cabbar, 2006 yılında Ak Parti İlçe Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu üyeliğine seçilerek aktif siyasi hayatına başladı. Ticaret Odası Disiplin Kurulu Üyeliği ve Mesleki Dernek Üyeliği bulunan Mehmet Cabbar, 2014 Yerel Seçimlerinde Ak Parti’den Develi Belediye Başkanı seçildi. Evli ve üç çocuk babası Mehmet Cabbar, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Ak Parti Kayseri Develi Belediye Başkan adayıdır.