Mehmet Çakın Kimdir

Mehmet Çakın, 1979 yılında İstanbul’da doğdu. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesini bitiren Çakın 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları kurucu üyesi olan Çakın, İstanbul’da il genel meclisi üyeliği de yaptı. Mehmet Çakın, MÜSİAD Uşak Şubesi Kurucu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. İyi derecede İngilizce bilen, evli ve iki çocuk babasıdır. 22 Ocak 2018’den itibaren AK Parti Uşak İl Başkanlığı görevini yürütüyordu. Mehmet Çakın, 31 Mart 2019’da yapılacak olan Yerel Seçimlerde, AK Parti Uşak Belediye Başkan adayı.