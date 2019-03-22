Mehmet Çiğdem Kimdir

20 Kasım 1974 tarihinde Konya, Beyşehir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çavuş'ta, lise eğitimini ise Hüyük'te tamamladı. Halen Açık Öğretim Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde lisans eğitimine devam ediyor. Konya'da açtığı gıda firmasıyla marka haline geldi. 2004 ve 2009 yıllarındaki Yerel Seçimlerinde AK Parti Çavuş Belediye Başkanı seçilerek, en genç belediye başkanı olmaya hak kazandı. Başkanlık döneminde birçok kurum ve kuruluştan 11 kez ‘Yılın En Çalışkan Başkanı Ödülü'nü aldı. Birçok sivil toplum kuruluşunda üyeliği bulanan Mehmet Çiğdem, son olarak ‘Umut Yolu Derneği' kuruluş çalışmalarında yer aldı. Siyasi hayatına AK Parti'de başladı ve halen Çavuş Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyor. Sırasıyla İstanbul Beyoğlu Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Basın Halkla İlişkiler ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü görevlerinin ardından Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcılığı yapıyor. Mehmet Çiğdem, evli ve 2 çocuk sahibidir. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Konya İli, Hüyük İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.