Mehmet Çınar Kimdir

AK Parti’nin Malatya Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar 1977 yılında Malatya’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Malatya’da tamamlamasının ardından Kırıkkale Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Çınar, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans öğreniminin ardından başladığı İnönü Üniversitesi'nde doktora çalışmalarını sürdürüyor. 2006’da Genç MÜSİAD’da kurucu başkan olan Mehmet Çınar, 2009 yılında ise Malatya Belediyesi Meclis Üyeliğine seçildi. Malatya Belediyesi Daimi Encümen ve İmar Komisyonu üyeliğinde bulundu. 2009-2014 Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği yaptı. 2014 Yerel Seçimlerinde Yeşilyurt Belediyesi Meclis Üyesi seçilmesinn ardından Mayıs 2018’teYeşilyurt Belediye Başkanlığı görevine getirildi. Mehmet Çınar, evli ve dört çocuk sahibi olan Mehmet Çınar, AK Parti’den Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.