Mehmet Demirel Kimdir

1964 yılında Döğer Kasabası’nda dünyaya gelen Mehmet Demirel, ilk ve ortağrenimini Döğer Kasabası’nda, lise öğrenimini 1981 yılında Afyonkarahisar Ticaret Lisesi’nde tamamladı. Askerlik hizmetine kadar enerji nakil hattında çalıştı. İzmir Narlıdere’de 1984 Kasım-1986 Mayıs tarihleri arasında askerlik hizmetini tamamladı. 1987 yılında Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğü Personel Müdürlüğü’nde göreve başladı. 1992 yılında Şef, 1994 yılında Amir oldu. 1999 yılında AÖF’ü bitirdi. Ancak bir arkadaşının okumasına şevk ve heyecanına katkıda bulunmak için tekrar ÖSYM sınavlarına katıldı. İkinci üniversiteyi okumaya başladı. Şu an son sınıf öğrencisi olan Mehmet Demirel’in 3 dersten sınav hakkı bulunmaktadır. 2004 yılından 2012 yılına kadar İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nü yürüttü. 1992 yılında 4688 Sayılı Sendikalar Kanunu çıktığından bu güne kadar Afyonkarahisar Türk Haber-Sen Şube Başkanlığı, Türk Haber-Sen ve Türkiye Kamu-Sen üst Kurul delegeliği, Türkiye Kamu-Sen Denetleme Kurulu üyeliği ve çeşitli dernek ve vakıflarda Yönetim Kurulu üyeliği ve PTT bünyesinde bulunan vakıf ve yardım sandıklarında faal görevlerde bulundu. Evli ve 3 çocuk babası olan Mehmet Demirel, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan olan yerel yönetimler seçimlerinde Afyonkarahisar İli, İhsaniye İlçesi Döğer Kasabası’nda Milliyetçi Hareket Partisi’nden Belediye Başkanlığı’na aday oldu. Mehmet Demirel, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde MHP’den Afyonkarahisar İhsaniye’nin Döğer Beldesi’nden Belediye Başkan Adayı oldu.