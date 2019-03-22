Mehmet Durum Kimdir

31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde CHP Karabük Belediye Başkan adayı olan Mehmet Durum 1955 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi. İlköğretimini Bayır Mahalle İlkokulu’nda, ortaöğretimini Yenişehir Ortaokulu'nda, Ankara İnşaat Teknisyen Lisesi'ni bitirdikten sonra, üniversite eğitimini de Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde tamamlayan Durum, 2. dönem belediye meclis üyeliğine seçildikten sonra Belediye Bütçe Hesap Tetkik Komisyonu'nda hizmet vermiştir. Bu hizmetleri dışında Belediye İmar Komisyon Başkanlığı ve Belediye Başkan Vekilliği görevlerine 5 yıl süreyle devam eden Durum, 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde CHP Karabük Belediye Başkan adayı oldu.