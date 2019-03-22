Mehmet Emin Geylani Kimdir

MEHMET EMİN GEYLANİ Bitlis’e bağlı Tatvan ilçesinde 1982 yılında doğdu. 2000-2004 yılları arası İzmir’de ticaretle uğraştı. 2004-2006 yılları arasında İstanbul’da şehir içi ulaşım işi yaptı. Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü açıktan 2006 yılında tamamlayan Geylani, 2007-2008 yıllarında SMMM zorunlu staj eğitiminin ardından Serbest Muhasebeci Mali Müşavir oldu. Merkezi Bitlis’te olan aile şirketi ile birlikte inşaat ve konfeksiyon alanında faaliyette bulunmaktadır. 2012’de Bitlis Ak Parti İl Başkanlığı Genel Kurul seçimlerinde Bitlis AkP İl Başkanlığı yönetiminde ekonomiden sorumlu İl Başkanı yardımcılığına seçildi. Bitlis MÜSİAD temsilciliği kurucusu ve Temsilcilik Başkanlığı ve Tatvan Gençle birliği Spor Kulübü kurucusu ve başkan yardımcılığı görevlerinde aktif olarak görev yapmaktadır. Geylani, evli olup iki çocuk babasıdır. Mehmet Emin Geylani, 31 Mart’taki yerel seçimlerde AKP Bitlis Tatvan Belediye Başkan adayı oldu.