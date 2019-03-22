Mehmet Emin Tuncay Kimdir

1967 yılında Azdavay'da doğan Mehmet Emin Tuncay, ilkokulu Azdavay Tasköy'de, ortaokul ve lise eğitimini ise Kastamonu'da tamamlamasının ardından Akdeniz Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Harita Teknikerliği Bölümü’nden mezun oldu. 1987 yılında tekniker kadrosu ile Kastamonu Belediye Başkanlığı’nda memur olarak iş hayatına başlayan Tuncay, çeşitli birimlerde memur, şef ve müdürlük görevlerinde bulundu. Kastamonu Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdür Vekilliği görevinde de bulunan, evli ve 1 çocuk babası olan Tuncay, 2019 yerel seçimlerinde Kastamonu Azdavay Belediye Başkan adayı oldu.