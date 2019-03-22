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Mehmet Er Kimdir

MHP Sivas Belediye Başkan Adayı Mehmet Er

11:54 -
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Mehmet Er Kimdir

1955 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Mehmet Er, lise yıllarında ticaret hayatına girdi ve bugün bünyesinde 5 şirketi barındıran Er Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı oldu.
31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP’den Sivas Belediye Başkan adayı olan Mehmet Er, Er Döviz A.Ş, İstanbul Altın Borsası Aracı Kurumu, Erler Dayanıklı Tüketim Malları, Er Otomotiv, TOYOTA Plaza Er, Er Petrol, Er Et, Süt, Besicilik-Damızlık Araştırma ve Geliştirme, SE-TA Seri İnşaat ve Ticaret, Er Sigorta Aracılık Hizmetleri gibi 9 şirketin ortaya çıkmasını sağladı.

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