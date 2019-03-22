Mehmet Fatih Güven Kimdir

Mehmet Fatih Güven, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi iktisat bölümünü bitirdikten sonra, Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde, Kentsel sistemler ve ulaştırma yönetimi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Küreselleşme Sürecinde Sakin Şehir Hareketinin Metropolitan Kentlerde Uygulanabilirliği konusunda tez çalışması yaptı. Maliye Bakanlığı’nda Vergi Denetmen Yardımcısı olarak görev yapan Güven, 1997 yılında Vergi Denetmenliği’ne atandı. 2005 yılında Denetim Koordinasyon Müdürlüğüne atanan Güven, 2006-2009 yılları arasında Vergi Denetmenleri Başkanlığı görevini yaptı. Güven 30 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde Afşin Belediye Başkanlığı görevine getirildi. Halen bu görevine devam eden Mehmef Fatih Güven, evli ve iki çocuk babasıdır. Mehmet Fatih Güven, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Kahramanmaraş Afşin Belediye Başkan Adayı oldu.