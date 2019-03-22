Mehmet Hadi Hamidi Kimdir

Mehmet Hadi Hamidi, 8 Mayıs 1967 tarihinde Mardin Nusaybin'de doğdu, ilkokulu Kutlubey ilkokulu'nda, ortaokulu Nusaybin Gazipaşa Ortaokulu'nda tamamladıktan sonra medrese eğitimi aldı. 1988 yılında başladığı ziraat ve çiftçilik işletmeciliği işine 2000 yılına kadar devam etti, daha sonra sırasıyla gayrimenkul danışmanlığı ve otobüs işletmeciliği yaptı bugün halen aktif olarak gayrimenkul danışmanlığı üzerine ticari hayatına devam ediyor. 2002 yılında beri AK Parti Teşkilatı'nın çeşitli kademelerinde görev alan Hamidi, iyi derecede Arapça, Kürtçe ve Farsa bilmektedir. Mehmet Hadi Hamidi, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Mardin Nusaybin Belediye Başkan Adayı oldu.