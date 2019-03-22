Mehmet Hanifi Alır Kimdir

1959 yılında Ağrı’nın Patnos ilçesinde doğdu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Taşkışla İnşaat Fakültesine girdi.

2007-2011 arası Ak Parti Ağrı Milletvekilliği yaptı.

Bu dönemde Hindistan Dostluk Grubu Başkanlığı ve Uluslar Arası Parlementerler Birliği Türkiye Temsilciliği yaptı.

Çeşitli Arapça kanallarda tartışma programlarına katıldı.

Evli 3 çocuk babasıdır. Mehmet Hanifi Alır, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Ağrı Patnos Belediye Başkan Adayı oldu.