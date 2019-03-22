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Mehmet Hanifi Alır Kimdir

AK Parti Ağrı Patnos Belediye Başkan Adayı Mehmet Hanifi Alır

10:35 -
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Mehmet Hanifi Alır Kimdir

1959 yılında Ağrı’nın Patnos ilçesinde doğdu.
İstanbul Teknik Üniversitesi Taşkışla İnşaat Fakültesine girdi.
2007-2011 arası Ak Parti Ağrı Milletvekilliği yaptı.
Bu dönemde Hindistan Dostluk Grubu Başkanlığı ve Uluslar Arası Parlementerler Birliği Türkiye Temsilciliği yaptı.
Çeşitli Arapça kanallarda tartışma programlarına katıldı.
Evli 3 çocuk babasıdır.

Mehmet Hanifi Alır, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Ağrı Patnos Belediye Başkan Adayı oldu.

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