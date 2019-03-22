Mehmet Hilmi Güler Kimdir

Mehmet Hilmi Güler, 15 Temmuz 1949’da Ordu’da doğdu. Babasının adı Mehmet Bahaettin, annesinin adı İrfan’dır. Dr. Yüksek Mühendis; ODTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede tamamladı. ODTÜ ve ADMMA Makine Mühendisliği Bölümü’nde Asistan ve Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Türk Uçak Sanayii’nde (TUSAŞ) Proje Mühendisi ve Grup Başkanı, TÜBİTAK’ta Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü, Etibank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, Başbakanlık Başmüşaviri, ERDEMİR ve İGDAŞ’ta Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza olarak görev yaptı. AK Parti Kurucu Üyesi oldu. 22. Dönem Ordu Milletvekili. 58, 59 ve 60. Hükümetlerde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttü. Hilmi Güler, 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde AKP Ordu Belediye Başkan adayı olmuştur. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Güler, evli ve 2 çocuk babasıdır.