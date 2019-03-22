Mehmet İhsan Tahmazoğlu Kimdir

1959 yılında Gaziantep’te doğan Mehmet İhsan Tahmazoğlu, İlkokulu Şehreküstü Ahmet Çelebi İlkokulunda, Orta ve Lise tahsilimi Atatürk Lisesinde tamamladı.1982 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Mehmet İhsan Tahmazoğlu, 1983-1984 yılları arasında askerlik görevini yedek subay olarak yerine getirdi. İş hayatına 1984 yılında Mali Müşavir olarak başladı. Tahmazoğlu, 20 yıldan bugüne kadar birçok Sivil Toplum örgütünde yönetim kurulu üyeliği ve yöneticilik yaptı. Siyasi hayatına 2001 yılında AK Parti’nin kurucu İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladı. 5 yıl İl Başkan Yardımcılığı, Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığı yaptı. Ak Parti’den 22 Temmuz 2007 seçimlerinde 8.sıra Milletvekili adayı oldu. Mehmet İhsan Tahmazoğlu, 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinde Şahinbey Belediye Başkanlığına seçildi. 31 Mart 2019’da yapılacak olan Yerel Seçimlerde, AK Parti Gaziantep/Şahinbey Belediye Başkan Adayı.