Mehmet İnegöl Kimdir

Mehmet İnegöl, 1960 yılında Mudurnu’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Mudurnu'da, lise öğrenimini Bolu Endüstri Meslek Lisesi'nde, yüksek öğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Programı 2 yıllık Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladı. 1978-1986 yılları arasında Mudurnu Öğretmenler Lokali Derneği’nde görev alan İnegöl, 1986 yılında Zabıta Memuru olarak göreve başladı. 1989-2006 tarihleri arasında, Belediye Yazı İşleri Müdürü ve Nikah Memuru olarak görevini yürüttü. 1989 tarihinden itibaren Belediye Encümeninde doğal üye, Belediye Meclisinde Yazı işleri Müdürü olarak çalıştı. İnegöl, 2006'da emekli oldu. 29 Mart 2009 ve 30 Mart 2014 tarihlerinde yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Belediye Başkanı seçildi. Evli veiki çocuk babası olan Mehmet İnegöl, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bolu İli Mudurnu İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.