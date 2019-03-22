Mehmet İrem Himam Kimdir

Mehmet İrem Himam, 1961 yılında Gömeç'de dünyaya geldi. İlkokulu Gömeç Yaya Mahallesi İlk Kurşun İlkokulu’nda, liseyi İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nde ve yükseköğrenimini de yurt dışında tamamladı. Almanya'da J.L.U Giessen Üniversitesi'nden mezun olarak fizik eğitimi gördü. Üniversite yıllarında Almanya'nın önemli iki dergisinde makaleleri yayınlandı. 25 yıldır Gömeç'te aktif olarak çiftçilik ile uğraşan Himam, 18 yıl boyunca Türk Hava Kurumu'nun Gömeç Şubesi Başkanlığı’nı yürüttü. 5 yıldan beri Gömeç Zeytinciler Derneği'nin yöneticisi olarak görev yapan Himam, evli ve 2 kız çocuğu babasıdır. Edremit Körfezi Zeytinciler Federasyonu yönetim kurulu üyeliği de yapan Himam, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Balıkesir İli, Gömeç İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.