Mehmet Kale Kimdir

Mehmet Kale, 1963 yılında Konya'da doğdu. İlkokulu 19 Mayıs ilköğretim Okulunda okudu. İlköğretimden sonra Konya İmam Hatip Okulu'na devam etti fakat 7. Sınıf sonunda okulundan ayrıldı ve lise diplomasını Gazi Lisesi'nden aldı. Ardından Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1984 yılında henüz öğrenciyken başladığı ticaret hayatına mezun olduktan sonra da devam eden Kale, tarım hayvancılık turizm ve akaryakıt gibi konularda ülke ekonomisine katkı sağlarken bir yandan da aktif olarak siyasi, sosyal ve kültürel çalışmalarda bulundu. 2004 yılında aday olduğu Cihanbeyli’nin Günyüzü Beldesi'nde Mart ayında gerçekleştirilen yerel seçimlerde Günyüzü Belediye Başkanlığına seçilen Kale, o dönemdeki hizmet ve projeleri ile ön plana çıktı ve 2009 yılında yeniden başkan seçildi. Aynı yıl Cihanbeyli, Kulu, Altınekin İlçeleri Beldeleri ve Köyleri Çevre Koruma Birlik Başkanlığına seçilen Kale, bölge insanı için projeler üretmeye devam etti. 3 ilçenin çevre korumasına yönelik çalışmalar tamamlandıktan sonra Cihanbeyli, Kulu, Altınekin İlçeleri Beldeleri ve Köyleri Çevre Koruma Birliği, makine parkı, envanteri, araç parkı ve transfer istasyonu ile 2014 yılında Konya Büyükşehir Belediyesine devredildi. Mart 2014 yerel seçimlerinde belde belediye başkanları, köy muhtarları ve bölge halkının talebiyle aday adayı olan Mehmet Kale adaylık sürecinin ardından Cihanbeyli Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 5 çocuk babasıdır. Mehmet Kale, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Konya Cihanbeyli Belediye Başkan adayıdır.