Mehmet Kızıldaş Kimdir

1955’te Arguvan Çayırlı Köyü’nde doğan Mehmet Kızıldaş, ilk ve ortaöğrenimini burada tamamladıktan sonra Sivas Öğretmen Okulu’ndan 1974 senesinde mezun oldu. Kızıldaş, Sivas Şarkışla, Arguvan Çayırlı Köyü ve İstanbul'da toplam 12 yıl boyunca öğretmenlik ve idarecilik yaptı. TÖB-DER yöneticiliği yaptı. Kızıldaş, 1986 yılında öğretmenlikten ayrılarak serbest ticaretle uğraşmaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Delegeliği ve partinin çeşitli kademelerinde görev alan Kızıldaş, Arguvan ve Köyleri Sosyal Yardımlaşma Derneği kurulu üyelerindendir. Arguvan ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfı kurucu üyesidir. Mehmet Kızıldaş, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'nin Malatya Arguvan Belediye Başkan adayı oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.