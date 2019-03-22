Mehmet Okan Yanmaz Kimdir

Mehmet Okan Yanmaz, Düzce Akçakoca’da 10 Ekim 1967 doğdu. Akçakoca Lisesininin ardından Uludağ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde eğitimini tamamlayan Yanmaz, memleketi olan Akçakoca’ya döndü. 23 yıllık mühendislik ve müteahhitlik süresi boyunca çeşitli projelere imza atan 2 çocuk babası Okan Yanmaz 2009 Akçakoca yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkan adayı oldu. Yanmaz 31 Mart Yerel Seçileri’nde MHP tarafından Düzce Akçakoca Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.