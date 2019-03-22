Mehmet Özdemir Kimdir

Mehmet Özdemir, 1967 yılında Gaziantep Araban’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini de Araban’da tamamladı. 1987’de askere giden Özdemir, 1989 yılında vatani görevini tamamladı. Ardından inşaat sektöründe faaliyet göstermeye başladı. 2001 yılında AKP’nin Kurucular Üyesi olarak siyasete atılan Özdemir, 2004 – 2009 Yıllarında Gaziantep Araban Belediyesi'nde Belediye Meclis Üyeliği’ni yürüttü. 2009 ve 2014 yıllarında Araban Belediye Başkan adayı olan Özdemir, iki seçimi de kazandı.Evli ve 5 çocuk babası olan Araban, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde de AKP’nin adayı.