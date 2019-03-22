Mehmet Özeren Kimdir

Mehmet Özeren, 1964 de Gündoğmuş merkezde dünyaya geldi. Temel eğitimi ve lise eğitimini Gündoğmuş'ta aldı. 9 Eylül Üniversitesi'ne bağlı Manisa E.Y.O'nu ve Eskişehir AÖF. İktisat Bölümünden mezun oldu. 24 Yıl Eğitimci ve idareci olarak devlet hizmetinde görevlerde bulundu. 2009‘da Ak Parti‘den Gündoğmuş Belediye Başkanı olarak başladığı göreve 2014 yılında tekrar seçildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Mehmet Özeren, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Antalya Gündoğmuş Belediye Başkan adayı.