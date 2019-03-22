Mehmet Özhaseki Kimdir

1957 Kayseri doğumlu olan Mehmet Özhaseki, ilk ve orta öğretimini Kayseri’de tamamladı. Sonrasında Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü’ne gitti. Dönemindeki siyasi koşullar yüzünden eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi. Mezun olduktan sonra Avukatlık stajı için Kayseri’ye döndü ve Kayseri Adliyesi’nde bu stajını tamamladı ama avukatlık yapmadı. Tekstil üzerine çalışan ailesinin şirketinde iş hayatına başladı ve 1994 yılına kadar Tekstil ticareti yaptı. 1980-1990 yılları arasında sosyal amaçlı vakıf ve dernek kuruluşlarında görev yaptı. Kayseri’de ilk aşevi faaliyeti, kış aylarında yakacak fonu ve öğrencilere karşılıksız burlar gibi faaliyetlerde bulundu. Melikgazi Belediye Başkanlığı’nı 27 Mart 1994 yılında kazandı. 23 Haziran 1998 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan seçimle Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na getirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı 18 Nisan 1999 yılında tekrar oldu. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde %70.2 rekor oy alarak 3. kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazandı. Özhaseki Kayseri Modeli Belediyecilik adında geliştirdiği sistem ile Türkiye’ye örnek oldu. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde ve 30 Mart 2014 seçimlerinde aday olup yüzde 60’larda oy aldı ve 5. kez Büyük Şehir Belediye Başkanlığı’na seçildi. Tarihi Kentler Birliği’nin 2004-2011 yılları arasında 7 yıl başkanlığını yaptı. TKB’nin kurumsal kimlik kazanmasında yurt çapında birçok tarihi eseri ayağa kaldırarak büyük rol oynadı. 10 Şubat 2015 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa etti ve AK Parti milletvekili adayı oldu ve 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde 25. Dönem Kayseri Milletvekili olarak seçildi. 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti Olağan Büyük Kongresi’nin ardından Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı olarak yeraldı. 1 Kasım 2015’de yapılan genel seçimlerin sonucunda 26.Dönem Kayseri Milletvekili oldu. Özhaseki evli ve 4 çocuk babası, İngilizce ve Arapça biliyor. Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde aday.